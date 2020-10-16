Работники офисов оказались главными разносчиками коронавируса в России

Большая часть новых случаев заболевания COVID-19 среди работающего населения в России приходится на сотрудников, работающих в офисах.

«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, которые работают в офисе», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

Поэтому, по ее словам, особенно важно соблюдать правила профилактики распространения вируса. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что их неукоснительное соблюдение абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около миллиона жителей столицы перешли на дистанционный формат работы.

В Москве и Подмосковье уже ввели ряд ограничений из-за распространения коронавируса. Это не только удаленка, но и блокировка транспортных карт и так далее. Эти меры нужны, чтобы ситуация с COVID-19 не вышла из-под контроля.

Распространение коронавируса нового типа началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Вирус быстро вышел за пределы Китая и за несколько месяцев поразил практически все страны мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, напомнила газета «Известия».