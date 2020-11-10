Рестораны Москвы не будут работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты, сообщили власти столицы. Но о полном локдауне пока речи не идет.

Запрет на работу в ночное время (с 23:00 до 6:00) вступает в силу с 13 ноября и будет действовать по 15 января 2021 года. Кафе и рестораны смогут работать на доставку и на вынос.

Столичные вузы и средне-специальные учебные заведения перейдут на удаленный режим, сказано в указе мэра города.

Большинство крупнейших вузов являются федеральными учебными учреждениями, мэрия Москвы рекомендовала и им перейти на дистанционку.

«Установить, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостанавливается посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, досуговых, развлекательных, зрелищных и рекламных мероприятий», — сказано в тексте указа.

Кроме того, москвичам запретят посещать с детьми игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания, в том числе в парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры.

«Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — сказано в документе.

Спортивные мероприятия можно будет посещать только, если они согласованы с Департаментом спорта города и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.