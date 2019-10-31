«Работает на человека, сохраняет жизнь». Как в Подмосковье развивают здравоохранение

В Светлогорске завершился Госсовет по вопросам здравоохранения. Он продлился почти три часа. На повестке дня темы, которые касаются каждого: первичная медпомощь, подготовка кадров, уменьшение административной нагрузки на врачей, строительство и ремонт поликлиник и больниц. Главы регионов работали над итоговыми проектами со вторника и теперь представили их президенту.

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Владимир Путин обсудил с главами регионов развитие первичного звена здравоохранения: модернизацию больниц и поликлиник, создание фельдшерско-акушерских пунктов, закупку мобильных медицинских комплексов.

Одна из приоритетных задач, которая успешно выполняется в Подмосковье, — внедрение цифровизации. Это помогает сократить время ожидания получения медпомощи.

«Исключить лишнюю беготню и волокиту при посещении врача. Все эти технологии мы стараемся внедрить, в том числе и в „бережливые“ поликлиники, когда эффективность работы врача гораздо выше. Все ненужное, бумажная волокита уходят на сестринский пост. И все решается с помощью компьютера», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Также глава региона рассказал, что в области уделяется большое внимание строительству и ремонту поликлиник. Так, в Красногорске планируется построить большую детскую клинику на 420 мест.

Не менее важна и диспансеризация. Андрей Воробьев отметил, что сейчас ведется активная работа по пропаганде серьезного отношения к своему здоровью. В первую очередь, это относится к мужчинам в возрасте от 40 до 55 лет, которые неохотно проходят обследования.

В начале следующего года каждый регион представит проект программы для повышения качества медпомощи. Дата запуска — июль 2020-го.

Источник фото: телеканал «360»

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Московской области выделено 215 миллиардов рублей.

Самое сложное, самое ответственное направление — система здравоохранения. Все мы — от мала до велика — пользуемся ей и хотим, чтобы она была эффективна, успешна, работала на человека и сохраняла жизнь. Андрей Воробьев губернатор Московской области

«Самое сложное, самое ответственное направление — система здравоохранения. Все мы — от мала до велика — пользуемся ей и хотим, чтобы она была эффективна, успешна, работала на человека и сохраняла жизнь. Поэтому сегодня был акцент на первичное звено — педиатры, терапевты, узкие специалисты, работа в поликлиниках, в консилиуме», — заявил Андрей Воробьев.

Одной из приоритетных задач является обеспечение доступной и качественной медициной не только городских жителей, но и жителей сел и деревень. Для улучшения первичного звена в Подмосковье создадут еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Они начнут работу в феврале 2020 года. Приобретаются и мобильные комплексы. 76 поликлиник работают по системе «бережливых» — в них практически нет очередей, используются новые методики реабилитации. Развивается санитарная авиация. Это оценили не только пациенты, но и медики.

Источник фото: телеканал «360»

Также одну из ключевых ролей по повышению доступности медицинской помощи играют мобильные медицинские комплексы. В этом году в Московской области предусмотрена закупка восьми таких комплексов за счет федерального бюджета. Уже заключены госконтракты на приобретение шести, еще по двум готовится документация к закупке. Оборудование будет поставлено до конца года.

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Кроме этого, в Подмосковье идет активная борьба с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями. Так, в ноябре в региональные сосудистые центры должно поступить 180 единиц медицинского оборудования, в детские поликлиники — около 60. Также планируется закупка более 100 единиц техники в учреждения, оказывающие помощь онкологическим больным.

Развивается в Подмосковье и детская медицина. В скором времени детские больницы появятся в Красногорске и Балашихе. Планируется, что учреждение на 420 мест в Красногорске начнут строить в первом квартале 2020 года. Больницу в Балашихе на 600 мест начнут возводить в том же году.