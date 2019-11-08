Работа не отпустила 75% простуженных россиян

Три четверти россиян пойдут на работу с простудой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Здоровье Mail.ru». При этом половина россиян, оставшихся дома чтобы «поболеть», все равно работает дистанционно.

В опросе, проведенном в начале ноября 2019 года, приняли участие без малого шесть тысяч трудоустроенных россиян. По признанию большинства, даже если им и дадут больничный, они все равно пойдут на работу несмотря на простуду. Если все же самочувствие не позволяет отправиться в офис, 49% будут работать из дому, дистанционно, сообщил ТАСС.

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Между тем катастрофически не высыпаются в рабочие дни треть россиян. Работодатели из-за этого несут издержки за неэффективность невыспавшихся сотрудников в среднем по 198 миллиардов рублей в месяц.

Основной причиной недосыпания названа необходимость сверхурочной работы, а также дополнительная учеба. Доля невысыпающихся по этой причине работников составила 32%. В последние годы число невыспавшихся наемных работников остается приблизительно на одном уровне. Так, в 2018 году не высыпались из-за переработок и учебы 39%, а в 2017 — 30% работающих соотечественников.