QR-коды введут в Дагестане

В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда объектов торговли, общепита, культуры и других мест. Нововведение вступит в силу 28 октября. Об этом сообщило РИА «Новости».

О принятом решении рассказал глава республики Сергей Меликов. На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 политик подчеркнул, что теперь по QR-кодам можно будет попасть в торговые центры, объекты розничной торговли, заведения общественного питания, театры, кинозалы, спортивные центры, фитнес-залы, салоны красоты и другие предприятия, передал RT.