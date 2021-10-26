facebook_pixel
    26 октября 2021, 22:06

    QR-коды введут в Дагестане

    QR-коды для посещения ряда объектов торговли, общепита, культуры и других мест введут в Дагестане с 28 октября

    Арина Бобкова

    В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда объектов торговли, общепита, культуры и других мест. Нововведение вступит в силу 28 октября. Об этом сообщило РИА «Новости».

    О принятом решении рассказал глава республики Сергей Меликов. На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 политик подчеркнул, что теперь по QR-кодам можно будет попасть в торговые центры, объекты розничной торговли, заведения общественного питания, театры, кинозалы, спортивные центры, фитнес-залы, салоны красоты и другие предприятия, передал RT.