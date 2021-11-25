Депутаты предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами

Россияне, привитые от ковида иностранными вакцинами, должны начать получать QR-коды. Об этом заявили депутаты, подготовившие поправки к правительственным законопроектам.

Поправки к законопроектам о введении QR-кодов подготовили депутаты ЛДПР. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», — заявил парламентарий.

Он добавил, что такие люди должны получить возможность использовать QR-код. Еще депутаты предложили объявить амнистию для получивших поддельные коды. Таким россиянам стоит предоставить возможность сделать прививку. При этом Нилов подчеркнул, что пока партия не приняла окончательного решения о поддержке законопроектов.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть законопроекты о введении системы QR-кодов 16 декабря.