QR-коды переболевших COVID-19 продлили в Москве

В Москве сроки действия QR-кодов перенесших коронавирус граждан 20 декабря продлеваются до 12 месяцев. При этом срок действия кода по ПЦР-тесту сократили до двух календарных дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в столице в настоящее время остается стабильной. Постановление Главного санитарного врач об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли и общепита выполнено.

На федеральном уровне было решено изменить сроки действия цифровых электронных сертификатов. Аналогичное решение было принято и на уровне Москвы. В связи с этим, с 20 декабря в столице срок действия QR-кодов, выдающихся переболевшим COVID-19, продлевается с шести месяцев до года. Новые коды сразу будут оформляться на 12 месяцев, а для обладателей шестимесячных будут автоматически оформлены новые на следующие полгода.

Если же срок действия QR-кода истек, а с момента выздоровления прошло меньше года, гражданам автоматически оформят новые коды сроком на 12 месяцев с момента выздоровления.

При этом действие кодов, оформленных на основании ПЦР-тестов, сокращается с трех суток до двух. Это связано с появлением нового штамма «омикрон».

QR-коды необходимы в столице для посещения массовых мероприятий численностью более 500 человек. Ранее был названы условия, при которых родителей пустят на утренники в детских садах в Подмосковье. В их числе — наличие QR-кодов.