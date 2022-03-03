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    03 марта 2022, 23:10

    QR-коды для посещения общественных мест отменили в Мордовия

    Арина Бобкова

    QR-коды для посещения общественных мест отменили в Мордовии. Об этом сообщил RT.

    В регионе удалось преодолеть пик заболеваемости коронавирусом. Также оперштаб принял решение снять ряд других коронавирусных ограничений. Теперь несовершеннолетние могут появляться в торговых центрах без присмотра взрослых. Работу возобновят детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

    «Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе», — заявили в ведомстве.