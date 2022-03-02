QR-коды для посещения общественных мест отменили в Алтайском крае

QR-коды для посещения общественных мест больше не нужны в Алтайском крае. Такое решение приняли власти региона. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт регионального правительства.

«В Алтайском крае отменяется целый ряд антиковидных ограничений, в том числе требование о предъявлении QR-кодов», — сказано в ведомстве.

Кроме того, теперь можно заполнять полные залы в театрах, кинотеатрах, на концертах, в клубах, спортивных объектах и цирках.