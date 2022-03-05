QR-коды для посещения общественных мест отменили в Воронежской области

Власти Воронежской области приняли решение отменить QR-коды для посещения общественных мест. Такой информацией поделился губернатор региона Александр Гусев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Кроме того, теперь заведения общественного питания могут работать ночью.

«Оперштаб поддержал мое решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время», — написал политик.

QR-коды действовали в Воронежской области с ноября 2021 года. Они были обязательными для посещения торговых центров, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, спорта, туризма.