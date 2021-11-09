Минздрав Башкирии объяснил разное время появления QR-кода после вакцинации

После прохождения вакцинации QR-код может не сразу появиться на портале госуслуг. Но задержки не связаны с работой медперсонала, заявила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

«Скорость появления QR-кода зависит не от медицинского работника или введения данных. У нас строгий учет вакцины и в течение 24 часов мы должна внести эти сведения на портал, в противном случае будет неиспользованная вакцина или не выведенная из оборота», — пояснила Кононова во время брифинга по коронавирусу.

Она посоветовала всем прививающимся тщательно проверять данные паспорта, СНИЛС и ОМС. Также она порекомендовала уточнить до вакцинации, подтверждена ли учетная запись на госуслугах. Такая проверка позволит избежать возможных проблем с получением QR-кода.

Ранее РБК со ссылкой на несколько источников сообщил, что в России могут ввести систему проверки QR-кодов у пассажиров на транспорте. Ограничения могут коснуться как поездов, так и самолетов. Решение о введение меры будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.