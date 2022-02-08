QR-код можно будет получать по антителам

С 21 февраля россияне смогут получать QR-коды на основании количества антител к коронавирусу. Об этом заявили в Минздраве.

«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», — сказано в приказе ведомства.

Действовать такой QR-код будет в течение полугода.

Раньше сертификат с QR-кодом выдавали после прививки от коронавируса или на основе заключения о противопоказаниях к ней — либо если человек уже перенес ковид.

Однако до сих пор самым надежным защитником от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что среди тяжелобольных ковидом привитых можно посчитать по пальцам. Большая часть заболевших — те, кто игнорировал прививку.