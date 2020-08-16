Разработчиков вакцины из центра Гамалеи пытаются «перекупить»

Учеными, которые работали над вакциной от коронавируса в центре Гамалеи, давно заинтересованы другие институты — их пытались переманить. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Пытаются, да, но ничего не получится», — рассказал он в эфире «России 1».

Он заметил, что группа ученых работает в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии уже 10 лет, и такому коллективу «позавидовал бы любой американский и европейский университет».

11 августа 2020 году Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», он вводится в два этапа с шагом в 21 день.