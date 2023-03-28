Здоровье 28 марта 2023, 13:45 Пыльцу ольхи, орешника и березы назвали главными аллергенами в апреле

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Врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых в разговоре с «Известиями» рассказала, что главными аллергенами в апреле являются пыльца ольхи, орешника и березы.

Цветение ольхи начинается до или одновременно с распусканием листвы. На юге России первые заносы пыльцы появляются уже в марте. Орешник или лещина — листопадный кустарник, который цветет с начала апреля и в течение всего месяца, сообщила аллерголог.

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Аллергики могут отследить, в каком регионе какое растение пылит с помощью специальных сайтов.

Всем людям, страдающим аллергией, врач порекомендовала исключить прогулки в парках и лесах в период цветения, надевать солнцезащитные очки, а по возвращении домой принимать душ.