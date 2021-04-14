Пыльцевой дождь начался в Москве

В Москве начался пыльцевой дождь — время цветения орешника и ольхи. В городском воздухе сейчас много аллергенов. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

«В Москве начался пыльцевой дождь — ольха и орешник вступили в активную стадию пыления. По данным точного пыльцевого мониторинга Allergotop, в городе сейчас высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых зерен ивы», — говорится в сообщении ведомства.

Ольха растет в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках «Фили», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино» и «Митино». Орешник растет в Северном и Обручевском районах, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

На прошлой неделе Роспотребнадзор в преддверии сезона аллергии посоветовал страдающим от этой болезни свести к минимуму контакты с пыльцой и следить за питанием. Специалисты рекомендовали пока отказаться от фруктов с косточками, орехов, зелени и специй, кваса и меда.