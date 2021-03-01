Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Российские вакцины от COVID-19 эффективно действуют против новых штаммов коронавируса. Это подтвердили в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

Президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против новых штаммов. Об этом этом он рассказал на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

«Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — добавил президент России Владимир Путин.

Скворцова подтвердила эту информацию, также отметив, что выявленные 3,5 тысяч мутаций у россиян являются нейтральными. Скворцова отметила, что все наши вакцины «хорошо действуют».

Россия — первая страна в мире, которая зарегистрировала свою вакцину от коронавируса. Ей стал препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Осенью прошлого года также лицензию получала «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей российской вакцины — «КовиВак» от центра имени Чумакова. По словам главы кабмина, она поступит в гражданский оборот уже в марте.