Путин заявил о нейтрализации «Спутником V» «омикрон»-штамма

Вакцина «Спутник V» способна нейтрализовать «омикрон»-штамм коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и „Спутник V“ точно нейтрализует новый штамм „омикрон“» — цитирует главу государства РИА «Новости». Что касается степени нейтрализации, то тут необходимы клинические исследования — но уровень эффективности около 90%.

Путин отметил, что за рубежом идет стремление к иммунизации около 90% населения.

«На сегодняшний день мы приближаемся к 56%», — сказала ему глава Роспотребнадзора, отметив, что в это число это входят и переболевшие и вакцинированные.

«56? А нужно 90», — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что в стране на 80% должен быть достигнут коллективный иммунитет на фоне пандемии коронавируса.