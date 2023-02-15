Здоровье 15 февраля 2023, 18:33 Путин указал на необходимость решить проблему очередей в медучреждениях России Путин: проблема очередей в медучреждениях в России все еще не изжита РИА «Новости»

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Проблема очередей в медучреждениях России пока еще не теряет актуальности, констатировал президент Владимир Путин. Вопрос о путях решения этой ситуации он поставил в ходе видеоконференции по открытию новых объектов здравоохранения в регионах, сообщил ТАСС.

В Кабардино-Балкарии после реконструкции открыли детскую поликлинику № 1 Республиканского детского многопрофильного центра. Президент, выслушав доклад, поинтересовался, как будет организована работа, чтобы не допустить очередей.

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Представитель поликлиники пояснила, что в учреждении ввели возможность электронной предварительной записи. Эта мера позволила разделить потоки пациентов на тех, кто приходит за медпомощью, и тех, кто посещает поликлинику с профилактическими целями.

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В ходе выступления на конференции глава государства ранее обратил внимание на необходимость активизировать модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержать подготовку медиков, а также использовать информационные технологии.