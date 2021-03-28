Путин сказал, когда отменят ковидные ограничения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут отменены, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет. Глава государства заявил об этом в интервью телеканалу «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

По мнению Путина, если вакцинация от коронавируса будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то популяционный иммунитет в стране будет достигнут летом или к концу лета. Как только это произойдет, можно будет говорить о снятии ограничений.

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — отметил глава государства.

Путин отметил, что российские вакцины от коронавируса признаны лучшими в мире по трем основным показателям. Президент рассказал, что не знает ни об одном серьезном побочном эффекте от применения какого-либо из зарегистрированных в РФ препаратов.

Российский лидер также объяснил, почему не стал прививаться на камеру. По его словам, он не считает, что для этого нужно «обезьянничать».