Важное 14 февраля 2024, 18:11 Путин рассказал о создании в России вакцины от рака Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака

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Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака. Об этом в ходе выступления на Форуме будущих технологий заявил президент Владимир Путин.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения», — сказал он.

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Глава государства также выразил надежду на скорое и эффективное использование вакцин как методов индивидуальной терапии.

Перед этим Путин рассказал о действующей в России с 2019 года программе борьбы с онкологическими заболеваниями, которая дала свои плоды.

Возможность ранней диагностики более чем в 500 региональных центрах позволила выявить злокачественные опухоли на ранней стадии. По словам президента, этому способствовали высокие стандарты диагностики, терапии и реабилитации по всей России.