Путин предупредил о новых вспышках коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране очень сложная. Он сообщил, что возможны новые всплески заболеваемости, написал ТАСС.

«Совершенно очевидно и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — сказал президент.

За прошедшие сутки в России выявили почти 18 тысяч заразившихся коронавирусом. В Москве COVID-19 диагностировали у 4008 заболевших, сообщил оперштаб. Показатели начали расти во вторник.

Большой прирост заметили также в Санкт-Петербурге и Московской области. Среди инфицированных высокий процент пациентов, у которых болезнь проходит бессимптомно.

Ранее ВОЗ сообщала о максимальном количестве заболевших за всю историю пандемии за последнюю неделю. Во всем мире коронавирус выявили у 15 миллионов человек. Также заметен резкий рост заболеваемости — по сравнению с предыдущей неделей их количество возросло на 55%. Смертей стало больше на 3%.