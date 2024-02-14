Здоровье 14 февраля 2024, 18:57 Путин предложил ввести закон для тестирования современных достижений медицины Путин: нужно создать правовую базу для тестирования достижений медицины РИА «Новости»

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Регулирующее медицинскую сферу законодательство необходимо изменить, создав правовую базу для проведения тестов самых современных достижений в сфере здравоохранения. Об этом в ходе своего выступления на Втором форуме будущих технологий заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что эта работа началась, и в настоящее время уже приняты отдельные законодательные решения, но необходимо выработать единую систему.

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«Отдельные законодательные решения уже приняты. Это касается персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, а также развития такого нового направления, как регенеративная медицина (восстановление ткани при помощи стволовых клеток — прим.ред.)», — указал Путин.

Глава государства также указал на необходимо изменить сам подход к лечению россиян. Он пояснил, что целью всей системы здравоохранения должно стать сбережение здоровья пациентов, включая разработку индивидуальных лекарств, уникальных подходов в лечении заболеваний.

Президент выразил уверенность, что для этого необходимо задействовать весь потенциал передовых медицинских технологий и внедрить их во всю систему, начиная от поликлиник, заканчивая ведущими больницами.