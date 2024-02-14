Здоровье 14 февраля 2024, 18:24 Путин поставил задачу перенастроить систему здравоохранения в России Путин: нужно изменить принципы и подходы к работе системы здравоохранения РИА «Новости»

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В России необходимо изменить принципы и подходы к работе системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник и институтов — с ориентацией на сбережение здоровья россиян.

«Именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых медицинских технологий», — подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

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Путин пояснил, что говорит в том числе о технологиях управления на основе данных, индивидуальных лекарствах, новом медицинском оборудовании. Относятся сюда и методы лечения заболеваний, подбор витаминов, режим питания и многое другое, добавил он.

«Все это должно быть настроено на сбережение и укрепление здоровья. Эффективное лечение конкретного человека, а также технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые уже становятся повседневной, обыденной практикой», — заключил глава государства.