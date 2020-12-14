Путин поручил увеличить в 2021–2023 годах объем специализированной помощи по ОМС

Речь идет о медицинской помощи, которую получают больные «со сложными и тяжелыми случаями заболеваний». Об этом говорится говорится в перечне поручений российского лидера по вопросам совершенствования системы ОМС.

Известно, что Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) переходят некоторые полномочия страховых компаний. Речь идет об организации, оказании и оплаты специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях. В том числе и высокотехнологичной.

ФОМС будет делать расчеты по медицинской помощи, проследит за объемами, сроками, качеством и условиями ее оказания в федеральных учреждениях. Ведомство будет отвечать за предъявление исков или претензий в случае, если здоровью пациента причинили вред. Услуги, предлагаемые федеральными высокотехнологичными медицинскими центрами, будут оплачиваться за счет ФОМС, об этом написал РБК.

Госдума в конце ноября приняла проект закона о реформе системы ОМС. Поправки к закону внесло Министерство здравоохранения. Позже документ одобрили в Совете Федерации.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что качество оказания медпомощи «должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек».