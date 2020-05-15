Путин поручил губернаторам перечислить доплаты медикам за апрель

В тексте документа говорится, что это федеральная доплата медикам за апрель. Она полагается за особые условия труда, в которых оказались работники больниц. Ответственными за выполнения этого указа президент назначил руководителей регионов.

Среди других поручений президента — мониторинг высшими должностными лицами, что выделенные из федерального бюджета деньги дошли до врачей, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом пациентов.

Также Владимир Путин поручил правительству сократить проверки медицинских организаций, которые перепрофилировали для помощи больных новой инфекцией.

Ранее президент назвал «бюрократической канителью» действия чиновников, из-за которых не все медицинские работники получили обещанные Владимиром Путиным доплаты. Глава государства заявил, что не требовал заниматься высчитыванием часов, просто раздать деньги. На доплаты медикам из федерального бюджета выделили 12 миллиардов рублей.