Путин поручил больше тестировать россиян на коронавирус

Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. Решение было принято по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Как сообщает пресс-служба президента, кроме этого российский лидер поручил правительству на законодательном уровне утвердить специальные федеральные доплаты социальным работникам, работающим с COVID-19.

Путин также распорядился произвести выплаты детям в возрасте до 3 лет и от 13 до 16 лет и увеличить минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком. Таким образом оно будет составлять 6 751 рубль. Поручение относится к лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Помимо этого поручения адресованы льготной кредитной программы для предпринимателей и возврата налога самозанятым.

С 15 мая в Москве проходит масштабное тестирование жителей на антитела к инфекции. Выявлять их наличие будут при помощи иммуноферментного анализа.

Каждые несколько дней около 70 тысяч человек будут выбираться случайным образом. Приглашение на анализ будут высылаться по SMS или на электронную почту. В нем будет ссылка, по которой можно записаться к врачу. К концу месяца количество тестов превысит 200 тысяч в сутки.