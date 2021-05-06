Путин попросил Голикову доложить ему о регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Новая однокомпонентная российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» готова к регистрации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства объявил об этом в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина „Спутник Лайт“», — сказал Путин.

Глава государства попросил Голикову представить ему доклад о том, что это за вакцина.

Вслед за заявлением президента было объявлено, что вакцина зарегистрирована в России.

Вакцина «Спутник Лайт» разработана специалистами российского Центра имени Гамалеи. Его директор Александр Гинцбург ранее заявил, что препарат в два раза снижает риск заболевания.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутника V», который состоит из двух уколов. По эффективности облегченная версия вакцины будет немного уступать двухкомпонентной, но обе одинаково защищают от осложнений при коронавирусе. По мнению врачей, особенно «Спутник Лайт» подойдет тем, кто уже перенес инфекцию.