Путин пока не сделал второй укол от коронавируса

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал уточнять, когда Путину сделают вторую инъекцию. Песков лишь сказал, что президент ее «пока не сделал».

Путин привился от коронавируса 23 марта. Президент решил не делать это публично. Он объяснил, что не хочет «обезьянничать», как мировые лидеры, которые прививались на камеру. Путин отметил, что еще неизвестно, какой именно раствор вводили себе его зарубежные коллеги, ведь такую съемку очень легко сфальсифицировать. Каким именно препаратом привился Путин, до сих пор неизвестно. В Кремле сообщали, что это одна из трех российских вакцин, зарегистрированных в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее обрадовалась тому, что Путин привился отечественной вакциной. При этом она призналась, что ей тоже не известно, каким препаратом привился Путин.

Песков ранее сообщил, что после первого укола у Путина не было никаких побочных эффектов.