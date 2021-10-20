facebook_pixel
    20 октября 2021, 13:23

    Путин пока не ревакцинировался от коронавируса

    Пресс-секретарь Песков: президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса

    Екатерина Боснак

    Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что президент сделает это, когда разрешат врачи, написало РИА «Новости».

    Путин пока не ревакцинировался от коронавируса

    «Президент пока не ревакцинировался. Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает, а сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать», — объяснил Песков корреспондентам.

    На вопрос о том, прошел ли вакцинацию он сам, Песков ответил отрицательно. Он добавил, что пока не сделал прививку только потому, что у него сохраняется очень высокий уровень антител.

    Пресс-секретарь главы государства напомнил, что суть прививки заключается в том, чтобы получить антитела. А у него они пока на слишком высоком уровне. «Жду, когда он опустится», — заключил Песков.

    Владимир Путин вакцинировался препаратом «Спутник V» в феврале. Он поделился своим мнением насчет вакцинации на своей прямой линии: рассказал, что все прошло хорошо, были легкие побочные эффекты в течение пары дней, как у всех, и призвал остальных последовать его примеру.