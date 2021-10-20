Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что президент сделает это, когда разрешат врачи, написало РИА «Новости».

«Президент пока не ревакцинировался. Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает, а сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать», — объяснил Песков корреспондентам.

На вопрос о том, прошел ли вакцинацию он сам, Песков ответил отрицательно. Он добавил, что пока не сделал прививку только потому, что у него сохраняется очень высокий уровень антител.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что суть прививки заключается в том, чтобы получить антитела. А у него они пока на слишком высоком уровне. «Жду, когда он опустится», — заключил Песков.

Владимир Путин вакцинировался препаратом «Спутник V» в феврале. Он поделился своим мнением насчет вакцинации на своей прямой линии: рассказал, что все прошло хорошо, были легкие побочные эффекты в течение пары дней, как у всех, и призвал остальных последовать его примеру.