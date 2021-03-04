Путин озвучил условие окончательной победы над ковидом

Окончательной победы над коронавирусной инфекцией можно добиться только при объединении усилий стран. Такое условие озвучил президент Владимир Путин в четверг, 4 марта.

«Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом», — сказал глава государства на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе», сообщил RT.

Он также отметил, что в России многие вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось решить более эффективно, чем в других государствах, которые достаточно развиты в медицинском аспекте.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу досье на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность, безопасность и качество препарата сопоставят со стандартами Евросоюза.

Иммунитет к коронавируса сейчас выработался у 6% россиян. Для замедления темпов распространения COVID-19 нужно, чтобы невосприимчивость появилась у 60-70% населения.