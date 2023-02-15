Здоровье 15 февраля 2023, 17:25 Путин объявил об открытии объектов здравоохранения в шести регионах Президент России рассказал об открытии новых объектов здравоохранения РИА «Новости»

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Церемонию открытия новых объектов здравоохранения начал президент России Владимир Путин в ходе видеообращения. Он подчеркнул, что часть из них уже начала работать, а остальные только готовятся принять пациентов.

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«Речь идет о районных больницах, поликлиниках, амбулаториях в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях КБР, Красноярском крае, а также в Запорожской области», — заявил глава государства.

Путин отметил, что Херсонской области и республиках Донбасса работа по восстановлению социальной сферы, в том числе здравоохранения, продолжается, несмотря на все сложности.

Президент подчеркнул, что сегодня стоит задача обеспечить ускоренное выполнение программы по модернизации первичного звена здравоохранения, запущенной в 2021 году.

Путин напомнил, что в рамках федеральных программ по здравоохранению за два года модернизировали более 10 тысяч объектов первичного звена здравоохранения. Кроме того, отремонтировали здания больниц, поликлиник, возвели новые корпуса, закупили технику, оборудование и автотранспорт.