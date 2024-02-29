Здоровье 29 февраля 2024, 13:54 Путин назвал цели нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Путин объявил о старте национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» РИА «Новости»

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Средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день превышает 73 года, но необходимо добиться выхода на показатель в 78 лет к 2030 году. Для этого в стране запустят новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить сельским территориям, где показатель продолжительности жизни ниже среднего по России.

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«На решение этих задач нацелен нацпроект „Продолжительная и активная жизнь“. Важно, чтобы росла именно продолжительность активной и здоровой жизни. Чтобы человек мог уделять время семье», — заявил Путин.

Президент добавил, что в России продолжат работать федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Кроме того, систему долговременного ухода за пожилыми и больными людьми, а также инвалидами приведут к единому стандарту.

«Нужно, чтобы к 2030 году этими услугами были обеспечены 100% граждан, которые в этом нуждаются», — добавил Путин.

Президент отметил, что также необходимо запустить комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе — репродуктивного здоровья.

В рамках выполнения этой программы расширят сеть женских консультаций, модернизируют перинатальные центры, детские поликлиники больницы. Только на ремонт и строительство направят более триллиона рублей.

В рамках своего выступления президент анонсировал запуски новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России» и «Экономика данных».