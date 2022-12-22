Здоровье 22 декабря 2022, 20:09 Путин назвал спорт «таблеткой» рабочего состояния Президент Путин назвал целью занятий спортом поддержку рабочего состояния РИА «Новости»

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Регулярные занятия спортом помогают сохранить чувство работоспособного состояния. Об этом в беседе с журналистами заявил президент России Владимир Путин после заседания Госсовета.

Он подчеркнул, что не бросил физические нагрузки, так как это помогает поддерживать физическую форму, которая нужна для сохранения работоспособности.

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«Это такая очень правильная, хорошая „таблетка“ для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии», — заявил Путин.

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Глава государства призвал журналистов тоже не отлынивать от физических упражнений. Президент подчеркнул, что спорт помогает сохранять хорошие интеллектуальные способности.

«Так что в здоровом теле — здоровый дух», — подытожил Путин.

На этой неделе президент России подписал указ, по которому 16 ноября станет Днем самбо. В тексте документа говорится, что он направлен на развитие и популяризацию этого вида спорта.

Владимир Путин начал заниматься самбо в 11 лет. В 21 год он стал мастером спорта и победителем городского чемпионата.