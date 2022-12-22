Здоровье 22 декабря 2022, 17:52 Путин назвал психотерапию востребованной в современном мире Путин: профессия психотерапевта востребована в современном быстро меняющемся мире РИА «Новости»

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Профессия психотерапевта востребована в современном быстро меняющемся мире. На это указал президент России Владимир Путин во время посещения Дома молодежи и «Елки желаний» в Московском Манеже. Глава государства отметил, что психотерапия востребована не только в регионах, где происходят драматические события, но и везде, где люди живут в напряженном ритме.

Российский лидер пообщался с координатором спецпроектов АНО «Россия — страна возможностей» в Донецкой Народной Республике, победителем «Конкурса политологов» Никитой Киосевым.

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Он рассказал президенту о своей кандидатской диссертации о реабилитации демобилизованных студентов Донбасса. Оказалось, что Киосев по образованию психотерапевт. Он прошел интернатуру в клинической психиатрической больнице республики.

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«Востребованная специальность. Я уж не говорю про эти события в Донбассе. В целом она востребована, в мире востребована. И для России тоже», — сказал Путин.

Он добавил, что темп жизни меняется и «бежит перед глазами». Человеку часто необходима поддержка подобных специалистов, добавил российский лидер.

Президент принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнит мечты четырех детей.