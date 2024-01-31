Здоровье 31 января 2024, 17:08 Путин назвал объем жизненно важных препаратов, которые производят в России Путин: 75% жизненно важных препаратов производят в России РИА «Новости»

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Большую долю жизненно важных препаратов Россия производит самостоятельно. Об этом на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%!» — подчеркнул глава государства.

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По его оценке, это приличный показатель, но вместе с тем недостаточный. В связи с этим Путин указал на необходимость предпринимать меры, которые необходимы для поддержки науки, развития технологий, производства и внутреннего рынка.

На встрече президент также затронул тему патриотизма. По его мнению, не любить свою Родину — все равно что не любить свою семью и детей.

На встрече в Гостином Дворе 31 января присутствуют многие известные общественные деятели и знаменитые артисты. Среди них Маргарита Симоньян, Никита Михалков, Владимир Рогов, Сергей Полунин, Иван Охлобыстин.