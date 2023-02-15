Важное 15 февраля 2023, 17:31 Путин назвал ключевые приоритеты в развитии медицины России Путин призвал повышать уровень подготовки медиков и использовать новые технологии РИА «Новости»

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В сфере здравоохранения России в числе главных приоритетов остается наращивание возможностей специализированной и высокотехнологичной помощи населению, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в стране все жители должны вне зависимости от места проживания получать качественные медицинские услуги, сообщила пресс-служба Кремля.

«Речь не только о развитии материально-технической базы медучреждений», — сказал Путин в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов страны новых объектов здравоохранения.

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По словам президента, важной задачей остается повышение уровня подготовки медицинских специалистов, более широкое использование передовых информационных технологий.

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В частности, глава государства обратил внимание на применение так называемых цифровых помощников, которые помогают врачам в постановке диагноза, сокращают время на заполнение документации.

«Мы раз за разом повторяем некоторые вещи, но для людей, не посвященных в тонкости профессии, все-таки до сих пор является необычным, когда системы больших данных позволяют ставить диагнозы», — добавил президент.