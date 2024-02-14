Здоровье 14 февраля 2024, 18:25 Путин назвал число россиян, прошедших диспансеризацию в 2023 году Путин: более 90 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В системе здравоохранения в России на передний план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Глава государства указал, что для этого постоянно расширяют возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, включая в них дополнительные анализы и исследования.

Реклама

«Пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением заработной платы. В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек», — отметил Путин.

Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения страны надо менять принципы и подходы. Важно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник и институтов — с ориентацией на сбережение здоровья россиян, пояснил он.