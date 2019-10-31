Путин допустил ужесточение наказания за ошибки при назначении инвалидности

Президент России не будет против, если профильные ведомства — Минздрав, Росздравнадзор — решат ужесточить наказание за ошибки врачей при назначении инвалидности.

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«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр [здравоохранения РФ Вероника Скворцова] присутствует и вице-премьер [Татьяна Голикова], который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счет еще раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», — сказал Владимир Путин на встрече с общественниками в Калининградской области, передает РИА «Новости».

По словам президента, наказание за халатность можно применять и сейчас. Путин отметил, что важно не само наказание, а его неизбежность для тех медиков, которые недобросовестно исполняют свои обязанности.

Президент также рассказал о недостаточном объеме финансирования первичной линии медицины. В России есть проект «Здравоохранение», на который выделяют 1,3 триллиона рублей, однако в его первичном звене, получающем 237 миллиардов рублей, не хватает средств на все нужды.