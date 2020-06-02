Пушков призвал найти «ключ» к загадке коронавируса

По словам политика, миру стоит готовиться к новой вспышке инфекции, если никто не найдет «ключ» к загадке коронавируса. В пример он привел Китай. Там эпидемия уже прошла, однако остались носители заболевания.

«Могут ли они стать источником новой волны? Или они не заразны? А если заразны, то насколько? На все эти вопросы внятных ответов эпидемиологи не дают. Между тем феномен бессимтомников — один из ключей к пониманию возможных путей будущего развития эпидемии, опасности новых вспышек и особенно второй волны», — заявил Пушков.