Пушков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Сенатор отметил, что в России количество зараженных коронавирусом увеличивается, в то время как в других странах наоборот идет на спад.

«Хотелось бы верить, конечно, что коронавирус уже выдыхается. И где-то так и происходит. У нас он пока в основном вдыхается», — написал Пушков в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что в Австрии, Финляндии и Сербии ситуация потихоньку выправляется.