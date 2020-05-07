Пушков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Алексей Пушков, глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, оценил ситуацию с коронавирусом в России. А также сравнил ее с тем, как пандемия протекает в других странах. Об этом сообщил «Царьград».
Сенатор отметил, что в России количество зараженных коронавирусом увеличивается, в то время как в других странах наоборот идет на спад.
«Хотелось бы верить, конечно, что коронавирус уже выдыхается. И где-то так и происходит. У нас он пока в основном вдыхается», — написал Пушков в своем Twitter.
Он также подчеркнул, что в Австрии, Финляндии и Сербии ситуация потихоньку выправляется.