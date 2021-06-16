Пункты вакцинации могут открыться в фитнес-клубах Петербурга

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего, власти возвращают старые ограничения. Хотят помочь проблеме и жители: владельцы некоторых фитнес-клубов предложили открыть прививочные пункты в фитнес-центрах, написали «Невские новости».

Об инициативе рассказала глава представительства в Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько.

«Пока мы держим руку на пульсе, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Есть ряд фитнес-клубов, которые готовы открыть пункты вакцинации у себя на территории. Сейчас мы это обсуждаем, наверное, будем выступать и выходить с такими инициативами на комитеты города», — сказала она.

Специалист отметила, что сейчас в городских фитнес-центрах стараются соблюдать меры безопасности: помещения дезинфицируются, соблюдается социальная дистанция, а посетители обязаны носить маски, если не занимаются на тренажерах.