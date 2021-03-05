Пункт вакцинации от коронавируса появился в селе Пермского края

Пункт вакцинации от коронавируса появился в крупном селе Ленск в Пермском крае. Открытие кабинета избавило жителей от необходимости ездить за 50 километров в районный центр Кунгур, сообщил ОТР.

Минздрав региона закупил для сельской больницы холодильник. В нем хранятся вакцины «Спутник V». Не только жители Ленска, но и соседних поселков Калинино, Пермь-Серга и Кыласово могут пройти процедуру вакцинации по предварительной записи или в порядке живой очереди. Речь идет примерно о 12 тысяч граждан.

Заместитель главного врача Кунгурской больницы Сергей Киряков заявил, что люди довольны возможности без затруднений сделать прививку.

«На мой взгляд, данный кабинет еще необходим все-таки, потому что район достаточно большой. Мне кажется, что потребность в организации таких кабинетов еще есть», — подчеркнул специалист.

Около 20 человек пришли в пункт в первый день вакцинации. Сейчас в селе разрабатывают график посещения процедурного кабинета для работников местных агроферм и предприятий.