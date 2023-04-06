Здоровье 06 апреля 2023, 19:04 Пульмонолог Васильева: отличить простуду от аллергии можно по повышенной температуре

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Зачастую симптомы аллергических реакций и простудных заболеваний схожи между собой. О том, как отличить два недуга друг от друга, рассказала врач-аллерголог, пульмонолог Инна Васильева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, при простудном насморке у человека повышается температура тела, тогда как при аллергическом рините такой симптом отсутствует. Также аллергия сопровождается сильным зудом слизистой носа.

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Отмечается, что установить и точно определить заболевание можно на приеме у врача.