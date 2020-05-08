Пульмонолог скептически отнесся к возможности лечения COVID-19 пиявками

По данным издания, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова предложила лечить при помощи пиявок людей, которые заразились коронавирусной инфекцией. Она обратила внимание на то, что присосавшаяся пиявка впрыскивает в кожу вещества, которые оказывают необходимый разжижающий эффект.

«Никто в Москве не ставит пиявки пациентам. То, что разжижать кровь, это надо, это точно. Пациенты, которые попадают в больницу с ковидной пневмонией, они почти все получают антикоагулянтную терапию, то есть препараты, разжижающие кровь», — напомнил Белевский.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заметила, что пока слишком рано говорить об иммунитете к коронавирусу.

«Иммунитет значит, что лейкоциты запомнили то странное, что пришло, сделали запас определенных t- и b-лимфоцитов, которые к определенному моменту, когда враг снова попадает в организм, активизируются и убивают его», — пояснила она.