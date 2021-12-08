Пульмонолог: штамм «омикрон» опасен для людей с заболеваниями легких

Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, для кого штамм «омикрон» представляет наибольшую опасность. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Известно, что особенность этого штамма в том, что он быстро проникает в легкие. Пурясев уточнил, что наибольшую опасность он представляет для людей с хроническими заболеваниями легких и бронхов. Также это касается пожилых людей и курильщиков.

«Если „омикрон“ будет спускаться в легкие, клиника будет классическая, нового ничего нет, он будет проявляться именно легочной симптоматикой», — рассказал врач.

Он добавил, что при этом «омикрон» не так сильно влияет на легкие, как другие штаммы коронавируса. Также врач призвал не забывать о мерах профилактики коронавируса.

«Это и прививка, и дистанция, и маска. Меры должны быть постоянными», — подчеркнул он.

Ранее ученые обнаружили генетический подвид нового штамма коронавируса «омикрон» в Австралии. При этом врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон уверен — обнаруженный подвид сможет распространиться по странам, однако его нельзя называть новым штаммом. Ведь новый вариант говорит о серьезных изменениях в сравнении с вариантами коронавируса, с которыми люди столкнулись ранее.