Пульмонолог считает, что пациентов с пневмонией надо чаще проверять на коронавирус

По его словам, «если возросло количество этих пациентов, то нужно и увеличить количество тестирований».

«На практике могу сказать, что среди моих знакомых много случаев обращения в поликлиники с температурой. Однако, их отправляли домой, предлагая дождаться температуры в 41 градус и тогда вызывать скорую», — рассказал врач.

Он напомнил, что главные симптомы пневмонии — общая слабость, повышение температуры, появление сухого кашля, болей в груди при дыхании, а также одышка, а «дальше все идет по нарастающей вплоть до тяжелого состояния».

Ранее стало известно, что число бессимптомных носителей коронавируса выросло. В начале апреля таких людей было около 20%, а теперь стало более 45% от общего количества пациентов, у которых выявлена инфекция.