Здоровье 11 апреля 2023, 20:05 Пульмонолог разъяснил, чем опасен для здоровья смог от горящей травы Пульмонолог Басилая: выделяющийся при горении травы формальдегид опасен для здоровья

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Пульмонолог Арсен Басилая обсудил с «Тульской службой новостей» последствия, к которым может привести смог, образующийся при горении травы.

Отмечается, что при горении травы, кроме угарного газа и сажи, выделяются формальдегид и циклические углеводороды, которые в совокупности оказывают на человеческое здоровье негативное влияние.

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Басилая предупредил, что дым от горения сухой травы может вызвать раздражение слизистой в верхних дыхательных путях и бронхиального дерева.

«В ряде случаев это может спровоцировать обострение ранее существовавших хронических легочных заболеваний, в отдельных случаях может развиться самостоятельное заболевание — острый бронхит», — обратил внимание врач.