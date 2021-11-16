Пульмонолог рассказал, почему от коронавируса можно умереть о сне

Пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н. А. Семашко Вячеслав Овечкин объяснил, почему человек, страдающий храпом и при этом болеющий коронавирусом, может умереть во сне. Специалист отметил, что коронавирусная инфекция снижает сатурацию, то есть уровень кислорода, а если при этом у человека еще и апноэ (внезапные остановки дыхания во сне), то это весьма тревожное сочетание обстоятельств. Об этом написал Life.

Недавно ученые из США сопоставили тяжесть ковида у тех, кто страдает нарушениями сна, с тяжестью заболевания у тех, у кого такой проблемы нет. Также учитывалось наличие сопутствующих болезней: ожирения, рака, сердечно-сосудистых проблем, проблем с легкими. Для эксперимента ученые отобрали 5400 пациентов.

Оказалось, что среди «положительных зараженных» больше людей с апноэ, чем без, среди незараженных — люди с апноэ в меньшинстве. Ученые также отметили, что если «бездыханный» сон длится до 12,8% от общего времени сна, то это увеличивает риск госпитализации и смерти от ковида на 31%.

«При синдроме обструктивного апноэ сна люди умирают от остановки сердца, потому что нарушается кровоснабжение именно сердца, и оно не выдерживает. Риск внезапной сердечной смерти повышается», — пояснил Овечкин.

При апноэ во сне применяют тот же метод, что и при коронавирусной пневмонии — неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Речь об устройстве СИПАП-аппарат — это компрессор, который через маску подает в легкие воздух под определенным давлением, заключил специалист.