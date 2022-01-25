Пульмонолог рассказал, почему некоторые люди не замечают пневмонию при COVID-19

Одним из самых серьезных осложнений ковида является поражение легких. Однако далеко не все пациенты могут распознать пневмонию вовремя, из-за чего они не обращаются за медицинской помощью своевременно. Почему так происходит, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Медик отметил, что какое-то время действительно можно не замечать симптомов развивающейся пневмонии. Он рассказал, что в повседневной жизни человек задействует свои органы дыхания только на треть или чуть меньше.

«В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30% возможностей наших органов дыхания. Остальные 70% не задействованы. И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты», — сказал Пурясев.

Врач добавил, что сейчас наступил новый виток распространения коронавируса. В это время крайне важно быть как можно внимательнее к своему здоровью. Нужно слушать свой организм, чтобы не пропустить проявления, которые могут указывать на опасность. Особенную бдительность необходимо проявлять заядлым курильщикам, потому что для них выявить осложнения, которые пошли на легкие, значительно труднее.

По словам медика, курящий человек всегда немного покашливает, и на этом фоне он может просто не заметить перемен в своем состоянии. Пурясев еще раз подчеркнул, что только вакцинация может снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение COVID-19.