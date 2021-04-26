Пульмонолог рассказал, почему долгое ношение маски опасно для здоровья

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак рассказал, почему долгое ношение медицинской маски опасно для здоровья, сообщил сайт NEWS.ru.

Он уточнил, что обычное средство может использоваться при любых температурных режимах, но имеет длительность ношения. Так, для тонковолокнистых масок это два-три часа. Спустя это время она намокает от выдоха, человеку становится трудно дышать.

«Чем больше температура окружающей среды, тем больше пара выделяет человек с выдохом. Если маска носится отведенное время, которое положено по инструкции, то все ок», — пояснил специалист.

По словам Бабака, в Германии местные жители носят медицинские респираторы FFP2. Они рассчитаны на шесть часов использования. Изделия сохраняют эффективность как при отрицательных, так и при положительных температурах.

Если маска носится дольше отведенного времени, средство защиты хуже пропускает углекислый газ. В итоге можно отравиться. Увеличения концентрации этого газа в воздухе на 0,03% достаточно, чтобы убить человека.